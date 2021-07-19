Güven Gürkan Öztan: OHAL’in uzatılma kararı AKP’deki çatlaklara bir yenisini ekledi

OHAL’in uzatılma kararı AKP’deki çatlaklara bir yenisini ekledi. Tüm olanlara rağmen Soylu’nun yerinde tutulmasını MHP’ye bağlayan kimi AKP’liler, OHAL’in uzatılmasının da iktidar ortaklarının zoruyla gerçekleştiğini düşünüyor. Ancak bu konuda yapabilecekleri pek de bir şey yok. Zira talimat MHP’den değil Saray’dan geliyor. MHP’lilerin OHAL yetkilerinin ve fiili olarak uygulanan birçok benzerinin tüm muhaliflere gözdağı vermek için gerekli olduğunu savunması bilinen bir gerçek. BBP lideri Destici de devlete içeriden ve dışarıdan tehditlerin sürdüğünü ileri sürerek OHAL’in devamından yana tavır alıyor. İktidarın asıl amacı, önümüzdeki seçimlere OHAL yetkilerini muhafaza ederek gitmek hatta mümkünse aynı koşullarda bir de anayasa yapmak.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı