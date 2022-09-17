Gürsel Köksal: Ukrayna’daki son başarısında Alman silahlarının da rolü var

Ukrayna’nın savaşta başarılı olduğuna dair haberler yoğunlaştıkça Almanya’nın “kardeş halk”a yırtıcı hayvanların adını taşıyan son modern tankları (Leopard-2 ve Marder) bir an önce sevketmeye başlaması yolundaki çağrılar da artıyor. Artık savaşın aktif bir tarafı haline gelen Yeşiller partisinin önde gelenleri başta olmak üzere çok sayıda üst düzey politikacı adate koro halinde Alman ordusunun elindeki tankların Ukrayna’ya teslim edilmesini talep ediyorlar. Ana akım medyanın verdiği mesaj “Ukrayna ordusunun bu silahlarla donatılması halinde, Rus ordusunun işgal ettiği yerlerden en kısa zamanda sökülüp atılacağı” yolunda.

Cepheyi ziyaret edip, Almanya’nın Ukrayna’ya daha fazla silah yardımında bulunması gerektiğini ve bunu yapacaklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock’un (Yeşiller) medyadaki popülaritesi zirvede. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerden önce üst üste yaptığı gaflar ve başkalarının yazdığı kitapları sayfa sayfa kopya ederek kitap yazdığının ortaya çıkması üzerine partisinin büyük oranda oy kaybına neden olan Almanya tarihinin ilk ve en genç dışişleri bakanı, buna ilk kadın dışişleri bakanı ünvanını da ekleyelim, yayınlanan kamuoyu yoklamalarına bakılırsa şu anda Almanya’nın en sevilen politikacısı.

“Almanya’nın sanki Ukrayna’ya destek vermediği!” imajını veren tartışmalı ortamda Scholz ve Lambrecht’in açıklamalarına kulak verildiğinde ortaya çıkan gerçekler ise çok farklı. Almanya savaşın başından beri Ukrayna’ya maddi, insani ve askeri anlamda en fazla yardımda bulunan ülkeler arasında. Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yayınlanan bir habere göre Savunma Bakanı, Ukrayna’nın son günlerdeki askeri başarısının ardında savaş alanındaki Alman silahlarının da rolü var.

Gürsel Köksal’ın yazısı