Gürcistan, Rus petrolü taşıyan Türk tankerinin yükünü boşaltmasına izin vermedi

Rus petrolü taşıyan bir Türk tankerinin Gürcistan’ın Batum limanına yükünü boşaltmasına izin verilmedi.

Fotoğraf: Interfax

Rus Interfax haber ajansının Gürcistan Başbakan Yardımcısı Levan Davitaşvili’nin ve Ekonomi Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 30 bin ton petrol taşıyan Türk tankerinin Batum limanına yükünü boşaltma Rusya’ya uygulanan yaptırımlarından dolayı reddedildi.

Davitaşvili, “Bunun nedeni, Gürcistan’ın titizlikle takip ettiği Batılı yaptırımlar” dedi.

Avrupa Birliği, altıncı yaptırım paketiyle Rus petrolünün deniz yoluyla ithalatını yasaklamıştı.