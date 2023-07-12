Gürcan Bilgiç: Muslera bulabiliyorlarsa, alsınlar

8’e 3 varken, kontenjanı kaleciye kullanmak zaten mantıklı değil. Fenerbahçe’nin iki kalecisi de önemli ve yetenekli. Onlara sırt çevirip, zaten hiçbir şeyden memnun olmayanların fikriyle hareket etmek, yanlış kararları da peşinden getirebilir.

Eğer bir Muslera bulabiliyorlarsa, alsınlar; kimse bir şey demez. Fenerbahçe takımı güçlü bir oyunla devam ederse, bu yükü ikisi de çok rahat taşır. Yeter ki Fenerbahçe taraftarı bu sezon oyuncularına kredi açsın, onları sevsin ve güven versin. Kombinelere olan ilgiye bakarsak, transfer döneminin en kuvvetli dinamiği taraftar olacak.

Gürcan Bilgiç’in yazısı