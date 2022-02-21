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Yaramazlara biraz batar!

Gürcan Bilgiç: Bu pırıltılar, ‘karanlık’ sezona biraz olsun ışık getirir

Esame listesi geldiğinde sonucun değil, iki gencin nasıl oynayacağı önemli hale geldi. Çağtay ve Arda Güler, Slavia rövanşının oyuncularının “bakıma” alındığı bu 90 dakikada tüm Fenerbahçelilerin dikkatindeydi.

(…)


16 yaşındaki çocuğumuz için, yıllar önce Salih Uçan’a kullandığım kelimeleri seçeceğim.

O zaman “Aman sakın vazgeçme, çalış ve asla yetinme. Bu genç yaşında taşımakta zorlanacağın bir yükü aldın omuzlarına. Kendin ve ailen adına yola devam edeceksen güçlü kalacaksın. Yolun açık olsun” diyeceğim.

Maçın galibiyetle bitmesi, bundan sonraki maçlarda İsmail Hoca’nın da önünü açacaktır.

Bu seçeneklerde ısrar etmesi, kırgın Fenerbahçe taraftarını tribünlere çekecek, genç oyuncularının mücadelesinde kendi kalplerini aratacaktır. Bir umut lazımdı bu takıma, bu pırıltılar, “karanlık” sezona biraz olsun ışık getirir.

Gürcan Bilgiç’in yazısı

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