Gürcan Bilgiç: Bu maç hepsine ders olsun

İkinci yarı başında gelen Zalgiris golü ile birlikte ‘futbolun cilvesi’ konulu sohbetler başladı muhtemelen. Maçı böyle bitirmek isterken, Galatasaray’ı ceza sahasına davet eden Litvanya takımı kalabalıktan çare umdu

Bir hata yetecekti G.Saray’a… Okan hocanın Mertens hamlesi, topu daha akıllı yaptı. Ardından muhtemelen krizin önünü kesecek iki golü buldular.

İcardi dokuz numarayı giyip sahada olmadıkça, bu tip maçların çok yaşanacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü 1-9-1 rakiplerin ortak taktiği. Bu kadar önemli bir oyuncu Arjantinli.

Üç maçımız daha var iki günde. Bu maç hepsine ders olsun. Zayıf takım diye bir şey yok. Direnen, mücadele eden her takım, problem çıkarma adayıdır.

Gürcan Bilgiç’in yazısı