Gürbulak Gümrük Kapısı’nda durdurulan TIR’da 55 kilo eroin bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda durdurulan İran plakalı TIR’ın dorsesinde 55 kilo 588 gram eroin bulundu.
AA’nın haberine göre İran’dan Türkiye’ye gelen F.S. idaresindeki 72 E 87710 plakalı TIR, Gürbulak Gümrük Sahası’nda pasaport işlemlerinin ardından tescil işlemleri yapılmadan risk analizi kapsamında X-Ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildi.
Dorsesinin alt kısmında şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç, arama hangarına çekildi.
‘Bulut’ ve ‘İndex’ isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği dorsenin tabanını söken ekipler, 143 paket içerisinde kilolarca eroin buldu.
Doğubayazıt başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araca el kondu, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.