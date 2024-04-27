Güntekin Onay: Galatasaray, zor geçmesi beklenen bir deplasmandan daha galibiyetle döndü

Galatasaray bu sezon kalesinde hiç bu kadar çok şut gördüğü ve rakibe pozisyon verdiği bir maç oynamamıştı. Adana Demirspor karşısında kaptan Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla skorun 0-0’da kalmasını sağladı. Özellikle kendi sol kanadından çok geçiş yiyen Galatasaray, 1-0’ı bulduğu 53’üncü dakikaya kadar çok zorlandı.

Oyun içinde çok gözükmeyen Hakim Ziyech’in golü Galatasaray’ı rahatlattı. Sarı kırmızılı takım adına dünün çok iyi görünmeyen ismlerinden biri olan Kerem Demirbay’ın şık golünden sonra da maç koptu.

Galatasaray’da yakalanan 14 maçlık galibiyet serisi beraberinde müthiş bir özgüven getiriyor. Sarı kırmızılılar şartlar ne olursa olsun sahip oldukları kazanma duygusundan uzaklaşmıyor.

Güntekin Onay’ın yazısı