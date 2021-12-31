Günlük vaka sayısı 40 bini aştı

Türkiye’de son 24 saatte 40 bin 786 vaka, 163 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 372 bin 516 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 968 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık’ta 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bininin, dün itibariyle 40 bine dayanmıştı.

Türkiye 40 binin üzerinde vaka sayısını en son 28 Nisan 2021’de 40 bin 444’le görmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!”