Güney Koreli şirketten Türkiye’ye 32 milyar dolarlık nükleer teklifi

Güney Koreli enerji devi KEPCO, Türkiye’de nükleer santral kurmak için ön teklifte bulundu.

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Türkiye, geçtiğimiz ay yeni bir nükleer santral inşası için KEPCO’dan teklif sunmasını istemişti.

Teklifle ilgili olarak dün KEPCO üst yönetimi Ankara’daydı. KEPCO yetkilisi Cheong Seung-il, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Koreli yönetici, ülkenin kuzey kesiminde 1400 megavat elektrik sağlayabilen dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sundu.

32,5 milyar dolarlık proje

Projenin 40 trilyon won (32,55 milyar doları) değerinde olacağı tahmin ediliyor.

KEPCO açıklamasında “İki taraf projeyle ilgili ciddi istişarelere başladı. Projeyle ilgili fizibilite testi yapılacak” denildi.