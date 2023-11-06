Güney Kore’de bir erkek, ‘feminist olduğu’ gerekçesiyle market çalışanı kadına saldırdı

Güney Kore’de bir erkek, ‘feminist’ diyerek bir kadın market çalışanına saldırdı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

BBC’nin haberine göre güvenlik kamerası görüntüleri, iki gün önce 20’li yaşlardaki bir adamın gece yarısından sonra Jinju kentindeki bir mağazaya girdiğini ve bir kadın çalışanı yumruklayıp tekmelediğini kaydetti.

Adam ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan 50 yaşlarındaki bir başka müşteriye de saldırdı.

Polis, saldırganın kadına ‘kısa saçlı olduğu ve feminist zannettiği’ için saldırdığını söyledi.

Korea Herald gazetesinin aktardığına göre saldırgan, kadın çalışana “Kısa saçlı olduğuna göre feminist olmalısın. Ben bir erkek şovenistiyim ve feministlerin saldırıya uğramayı hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

Saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından durdurulana kadar saldırısına devam etti. Yetkililer şahsın sarhoş olduğunu ve daha önce şizofreni teşhisi konularak tedavi gördüğünü söyledi.

Polis, 20’li yaşlardaki kadının ciddi kulak ve bağ yaralanmaları olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Araya giren müşterinin de yüzü ve omuzlarında kırıklar meydana geldi.

İlk değil

Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler arasında Güney Kore, cinsiyet eşitliğinin zayıf olduğu, kadın işçiler için en kötü ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Feminizm karşıtı histeri de son yıllarda özellikle pozitif ayrımcılık nedeniyle ‘dezavantajlı duruma düştüklerini’ düşünen genç erkekler arasında arttı.

Birçok kadın düşmanı yorumcunun kısa saçları feminizmle ilişkilendirdiği Güney Kore’de, bu saç modeline sahip kadınlar kadınlar daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.

Kadınlar, 2021’de Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda birçok altın madalya kazanan ancak kısa saçlı olduğu için internette taciz yağmuruna tutulan bir Olimpik okçuyu savunmak için saçlarını kısa kestirerek kampanya yürütmüştü.