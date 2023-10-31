David Fincher şaşkın: Tyler Durden’ı idolleştirenlere nasıl yardım edilir bilmiyorum

Amerikalı yönetmen David Fincher, ‘Fight Club’ filminin ana karakteri Tyler Durden’ın ‘Incel’ler ve aşırı sağcıların ikonu haline gelmesinden ‘sorumlu tutulamayacağını’ söyledi: “Tyler Durden’ı idolleştiren insanlara nasıl yardım edilir bilmiyorum.”

Fotoğraf: 20 Century Fox

Edward Norton ile Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı film, ikilinin bir dövüş kulübü kurması ve bunun yerel bir örgüte dönüşmesini anlatırken bir kapitalizm ve sistem eleştirisi sunmaya çalışıyor.

Chuck Palahniuk’in aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Fight Club’ 1999’da gösterime girdiğinde gişede başarısız olmuş ancak sonraki yıllarda kült bir klasik haline gelmişti.

Özellikle son yıllarda Pitt’in canlandırdığı ‘Tyler Durden’ karakteri aşırı sağcı veya ‘Incel’ erkekler arasında bir figür haline geldi.

‘Incel’ler kendilerini ‘istemedikleri halde romantik veya cinsel partner bulamama’yla tanımlayan bir internet alt kültürü. ‘Incel’ler, genellikle kadın düşmanı, mizantropik, kendinden nefret eden, ırkçı düşünceleriyle tanınıyor.

The Guardian’dan Steve Rose’a konuşan Fincher, filmin aşırı sağ için bir ‘mihenk taşı haline gelmesi’yle ilgili şunları söyledi:

“İnsanların olayları nasıl yorumladığından ben sorumlu değilim… Dil evrim geçirir. Semboller evrimleşir. Bunu onlar için yapmadık ama insanlar bir Norman Rockwell tablosunda ya da Picasso’nun Guernica’sında da göreceklerini görürler.

İnsanların Tyler Durden’ın kötü bir örnek olduğunu anlamadıklarını hayal etmek benim için imkansız. Bunu anlayamayan insanlara nasıl yanıt vereceğimi ve onlara nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum.”