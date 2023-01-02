Güney Kore: ABD’nin nükleer başlıklarını ortak tatbikatlarda kullanmayı değerlendiriyoruz

Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı ABD’nin nükleer başlıklarını ortak tatbikatlarda kullanmayı düşündüklerini belirtti.

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Reuters’ın Güney Kore basınından aktardığına göre, Yoon, Kuzey Kore’yi ‘caydırmak’ için nükleer başlıkların tatbikatlarda kullanılması gerektiğini söyledi. Yoon, başlıkların ABD’ye ait olmasına rağmen “Planlama ortak yapılmalı” dedi.

Güney Kore Başkanı, ABD’nin bu fikre sıcak baktığını dile getirdi.

Kuzey Kore devlet medyası dün, Kim Jong Un’un yeni kıtalararası balistik füzeler geliştirme ve ABD liderliğindeki tehditlere karşı koymak için ülkenin nükleer cephaneliğini artırma çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore, son zamanlarda füze denemelerini artırırken Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore’yi nükleer deneme yapmama konusunda uyarmıştı.