Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Virüsün ‘Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden, kazara, sızdığı’ iddiaları güç kazanmakta

Pandemi virüsünün uzun süredir yaygın görüş olan “Vuhan pazarındaki ya da yöredeki yarasalardan bir taşıyıcı hayvana, oradan da insana bulaştığı” görüşü yerine “Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden -KAZARA- sızdığı” iddiaları güç kazanmakta.

Öyle ya, yüzyıllar belki binlerce yıldır Çin pazarlarında canlı hayvanlar satılır. Bu kadar uzun insanlık tarihinde yarasa bir canlı hayvana oradan da onu yiyen insana bulaşmadı da 2019’da mı bulaşacağı tuttu?

Reklam

Mantık dışı… Başından beri böyle düşünüyorum…

Prof. Hotez de “Vuhan Laboratuvarı’nda ve kent dolaylarında 6-12 ay sürebilecek bilimsel araştırma” için ısrarlı.

Ayrıca dünyanın en önemli koronavirüs uzmanı sayılan Prof. Ralph Baric öncülüğünde 18 büyük biyolog imzasıyla Science bilim dergisinde bir açık mektup yayımlandı:

Reklam

Kovid-19’un kökeni yeniden araştırılmalı. Çin’deki -başta Vuhan olmak üzere- laboratuvarlar ayrıntılı olarak incelenmeli.

Virüsün Vuhan Laboratuvarı’ndan sızdığı” yolundaki iddiaları ciddi buluyoruz…

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Moda takip etmez, önde gider!

Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı. Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi. Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.

Köylüler valiye hesap sordu: Mahkeme bitmeden taş ocağına nasıl izin verdin?

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılmak istenen taş ocağına yöre halkı karşı çıktı ve valiliğin önüne giderek oturma eylemi yaptı. Köylüler, otoyola hammadde temini için yapılacak taş ocağının geçim kaynağı olan kekik tarlarına zarar vereceğinden endişe ediyor. Çünkü Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’ini de bu bölgeden sağlanıyor.