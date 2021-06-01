Güneri Cıvaoğlu: Virüsün ‘Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden, kazara, sızdığı’ iddiaları güç kazanmakta

Pandemi virüsünün uzun süredir yaygın görüş olan “Vuhan pazarındaki ya da yöredeki yarasalardan bir taşıyıcı hayvana, oradan da insana bulaştığı” görüşü yerine “Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden -KAZARA- sızdığı” iddiaları güç kazanmakta.

Öyle ya, yüzyıllar belki binlerce yıldır Çin pazarlarında canlı hayvanlar satılır. Bu kadar uzun insanlık tarihinde yarasa bir canlı hayvana oradan da onu yiyen insana bulaşmadı da 2019’da mı bulaşacağı tuttu?

Reklam

Mantık dışı… Başından beri böyle düşünüyorum…

Prof. Hotez de “Vuhan Laboratuvarı’nda ve kent dolaylarında 6-12 ay sürebilecek bilimsel araştırma” için ısrarlı.

Ayrıca dünyanın en önemli koronavirüs uzmanı sayılan Prof. Ralph Baric öncülüğünde 18 büyük biyolog imzasıyla Science bilim dergisinde bir açık mektup yayımlandı:

Reklam

Kovid-19’un kökeni yeniden araştırılmalı. Çin’deki -başta Vuhan olmak üzere- laboratuvarlar ayrıntılı olarak incelenmeli.

Virüsün Vuhan Laboratuvarı’ndan sızdığı” yolundaki iddiaları ciddi buluyoruz…

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı