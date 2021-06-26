Güneri Cıvaoğlu: Farklı iki aşı, teoriye göre, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturabiliyor

Bu teori dünkü New York Times gazetesinde şöyle anlatılmakta.

Birinci ve ikinci dozlarda aşıların ayrı markalardan yapılmasına bilim adamları “karıştır ve eşleştir” diyorlar (heterolog prime-boost…)

Daha önce “Ebola” gibi bazı ciddi hastalıklarla savaşmak için de denenmiş bir yöntem bu.

“Farklı aşılar, bağışıklık sisteminin -biraz- farklı kısımlarını uyarıyor…”

Veya ona “istilacı bir patojenin (örneğin koronavirüs) farklı kısımlarını tanımayı” öğretiyor.

Böylece…

Böylece farklı iki aşı -teoriye göre- daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturabiliyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı