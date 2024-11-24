Güneç Kıyak: Uzayda yapay zekalı robot varlığı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Yirmi yıldan fazla bir süredir, insanlar sürekli olarak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’na gidip geldiler; araştırma yaptılar ve yeni teknolojiler ürettiler. Dünya’da mümkün olmayan araştırmalar gerçekleştirdiler.

Sonraki süreçte, insan kontrolünde olarak insan için riskli ve ulaşmakta zorlandığı görevler için yapay zekalı robotların devreye alınması planlanıyor. Bu riskli ve zor görevlerin başında ISS’in ve uyduların onarımı ile uzay çöplerinin temizlenmesi gelmekte.

Bir sonraki adım ve belki de en heyecan verici görev ise gezegenlerde üs kurulması olacak.

Öyle görünüyor ki yapay zeka, insanın yakın gezegenleri kolonize etme tutkusunu tetikleyecek ve bu amacın gerçekleşmesinde insanın önemli bir müttefiki olacak.

Birkaç yüz yıl içinde kolonize edilmiş iç ve dış gezegenlerden oluşan ve birbiri ile iletişim içinde bir robotlar topluluğunun ortaya çıkması da olası.

Tüm bunlar olanaksız bir hayal ürünü gibi görünse de unutmayalım, bugün yaşamakta olduklarımızı daha önce kim hayal edebilirdi ki?

Güneç Kıyak’ın yazısı