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Gümüşhane'de heyelan: Yol iki taraflı trafiğe kapatıldı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi.


Olayda can ya da mal kaybı olmadı.

Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi.

Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacaklarınsa çevre yolu tünellerini kullanmaları istendi.

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