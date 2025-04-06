Gümüşhane'de heyelan: Yol iki taraflı trafiğe kapatıldı

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı.
Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi.
Olayda can ya da mal kaybı olmadı.
Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi.
Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler arası geçiş yapacaklarınsa çevre yolu tünellerini kullanmaları istendi.