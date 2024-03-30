Güloğlu'nun paramotorlu tanıtım şovu pilotu canından edecekti

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Düzce adayı şarkıcı Davut Güloğlu’nun paramotorla tanıtım denemesi az kalsın can alıyordu.
AA’nın haberine göre Güloğlu’nun aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçan B.E’nin kullandığı paramotor, havada arızalandı.
Arapçiftliği Mahallesi mevkisinde irtifa kaybeden paramotor, elektrik tellerine takılarak asılı kaldı.
Kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten sarkarak inen pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
Öte yandan elektrik kesintisi yaşanan mahallede arızanın giderilmesi için ekipler çalışma yürütüyor.