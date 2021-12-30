Gülengül Altınsay: Sistem bozuksa önce hakemlik bozulur

Sistem bozuksa önce hakemlik bozulur. Birincisi, bizde bırakın çağdaşını, doğru dürüst bir fiziksel ve mesleki hakem eğitimi yok. Oysa her hafta boyunca bu eğitimler sürmeli.

İkincisi, hakemlik standardı yok. Çünkü artık iyi para kazanılan bu mesleğe torpille, akraba bağıyla girmek mümkün. Sonuçta okuduğu kural kitabını anlamayan, gördüğü pozisyonu süzemeyen, statüsünü kaybetmemek için taviz veren makbul bir hakem profili çıkıyor ortaya. Bu yüzden çok yeteneksiz, futboldan anlamayan hakemlerimiz var.

Gülengül Altınsay’ın yazısı