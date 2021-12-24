Gülengül Altınsay: Futbolu katleden adaletsiz maç yönetimi

Son on dakikaya on kişiyle stresli giriyor Siyah-Beyazlılar. Çünkü Göztepelilere gösterilemeyen kırmızı kart, topa müdahale eden Rosier’e tereddütsüz gösteriliyor. Artık skoru koruma derdinde Beşiktaş. Rosier’den boşalan yere Umut giriyor mecburen. Sonuçta futbolu katleden adaletsiz maç yönetimine rağmen Beşiktaş 3 puanın sahibi oluyor.
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Meraklısına ekonomi sözlüğü!
Diken ekonominin gündemde olduğu bugünlerde, günlük hayatta çok sık duyduğumuz terimleri ve anlamlarını sizler için derledi.
Matrix’in dördüncü filmi vizyonda
Türkiye’deki sinema solanlarında bu hafta biri yerli olmak üzere üç yeni film var.
ABD, Merc’in ürettiği Covid-19 ilacını onayladı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li ilaç firması Merc’in Covid-19’a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca da ‘acil kullanım’ onayı verdi.
Nebati: Yeni paketle piyasayı şaşırtacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Finansal istikrarı üç günde, cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık” dedi.
Zindaşti davası: İranlı aktivisti kaçırdığı iddia edilen sanıklardan MİT’e işkence suçlaması
14 yıldır İsveç’te yaşayan ve İran istihbaratının hedefinde olan İranlı aktivist Habib Chaab’ın kaçırılmasıyla ilişkilendirilen sanıklar, MİT görevlileri tarafından kaçırıldıklarını ve beden bütünlüğünü bozacak şekilde işkenceye uğradıklarını söyledi.