Gülengül Altınsay: Futbolu katleden adaletsiz maç yönetimi

Son on dakikaya on kişiyle stresli giriyor Siyah-Beyazlılar. Çünkü Göztepelilere gösterilemeyen kırmızı kart, topa müdahale eden Rosier’e tereddütsüz gösteriliyor. Artık skoru koruma derdinde Beşiktaş. Rosier’den boşalan yere Umut giriyor mecburen. Sonuçta futbolu katleden adaletsiz maç yönetimine rağmen Beşiktaş 3 puanın sahibi oluyor.

Gülengül Altınsay’ın yazısı