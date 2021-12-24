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Yaramazlara biraz batar!

Gülengül Altınsay: Futbolu katleden adaletsiz maç yönetimi

Son on dakikaya on kişiyle stresli giriyor Siyah-Beyazlılar. Çünkü Göztepelilere gösterilemeyen kırmızı kart, topa müdahale eden Rosier’e tereddütsüz gösteriliyor. Artık skoru koruma derdinde Beşiktaş. Rosier’den boşalan yere Umut giriyor mecburen. Sonuçta futbolu katleden adaletsiz maç yönetimine rağmen Beşiktaş 3 puanın sahibi oluyor.

Gülengül Altınsay’ın yazısı


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