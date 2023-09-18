Gülengül Altınsay: Bu futbolcular 45 dakika oynayabiliyorsa neden ilk 11’de değiller?

İlk 25 dakika Beşiktaş etkili; Siyah-Beyazlılar oynuyor, Trabzonlular alan daraltarak oyunu bozmaya çalışıyor. Özellikle sağ kanattan uzun toplarla etkili Kartal. Ama bitirme konusunda yetersiz. 25’ten sonra Trabzon kıpırdanıyor ve ilk hızlı akınında da golü buluyor. Beşiktaş golden sonra çabuk dağılıyor. Sonra Onur Bulut’un başlattığı hatalar zincirine kaleci Mert de katılınca Trabzon’un 2. golü geliyor. Topa daha çok sahip olmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 geride kapatıyor. Ve Şenol Güneş nihayet Masuaku, Aboubakar ve Muleka’yı 46’da alıyor oyuna.

Soru şu: Bu futbolcular 45 dakika oynayabiliyorsa neden ilk 11’de değiller? Özellikle de Masuaku yerine Onur’la başlamak nasıl bir futbol aklı?

Gülengül Altınsay’ın yazısı