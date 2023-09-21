Gülengül Altınsay: Beşiktaş’ın sorunu farklı

Bizde ne yazık ki çok kolay adam harcanıyor. Dahası hep olumsuz eleştirileri seviyoruz. Çünkü olumsuz eleştiri yapmak kolay; ne sabır ne vizyon ne de bilgi gerek. İşte düne kadar baş tacı edilen Şenol Güneş şimdi eleştiriliyor. Oysa ki Beşiktaş’ın sorunu farklı. Sergen Yalçın döneminde akıllı bir kadrolaşma başlatılmış, altyapıdan oyuncular takıma adapte edilmiş, sonra Valerien Ismael döneminde bunlara isabetli yabancılar ve gelecekte milli olabilecek yerliler eklenmişti.

Ama sabredilmediği ve olumsuz eleştirilerden etkilenildiği için bu yoldan vazgeçildi. Güneş’le birlikte var olan kadro da dağıtıldı. Güneş’in pek ısınamadığı Saiss, Redmond tutulamadı. Masuaku da aynı akıbete uğruyordu neredeyse. Güneş verdiği demeçlerle ve onları yedekten oyuna alarak bu isimleri küstürdü. Yine Güneş’in gelişiyle genç oyuncular ilk 11 şansını kaybetti. Aslında o dönemde Beşiktaş’ın sadece çok yönlü bir orta sahaya ve geleceği olan bir beke ihtiyacı vardı. Amir ve Onur Bulut transferleri ihtiyacı ancak bir ölçüde karşıladı.

Gülengül Altınsay’ın yazısı