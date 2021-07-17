Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gülengül Altınsay: Artık kulüpleri yöneticiler değil, menajerler yönetiyor

… bir yandan yabancı sınırlaması bir yandan limitler büyük engel oluşturuyor kulüplere. Tamam bu çıkmazın asıl sorumlusu sorumsuz kulüp yönetimleri ama şu noktada çözümün de böyle olamayacağı açık.

Zaten öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık kulüpleri yöneticiler değil, menajerler yönetiyor. İşler böyle uzayınca fiyatlar yükseliyor.


Sonuçta kulüpler ve ülke futbolu kaybediyor. Ama kimin umurunda.

Hatta en sevdiğimiz şey bu; düşmanlıklar üzerinden kulüpleri yönetmek. Üstelik bunun adına da beceriksizlik değil, rekabet deniyor. 

Gülengül Altınsay’ın yazısı

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