Güldener Sonumut: AB ağırlığı vize muafiyetine değil vize kolaylığına veriyor

Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye ilişkilerini yeniden canlandırmak amacıyla stratejik belgesini açıkladı.

AB, 18 sayfalık belgenin girişinde, hızla değişen jeopolitik ortam ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan güvenlik endişesi ışığında Brüksel-Ankara ilişkilerini yeniden ivmelendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Vize muafiyetinden de bahsedilen belgede, Türkiye’nin bu konudaki koşulları yerine getirmediği savunularak, ağırlığı “vize kolaylığına” veriyor. Üye ülkelerle vize kolaylığının sağlanması için istişarelerde bulunulacağını belirtilen belge, bazı Türk vatandaşlarına uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi için istikşafide bulunacağını söylemekle yetiniyor.

Bununla birlikte Türkiye’nin AB yolunda irade sergilemesi, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere vize muafiyeti için gerekli reformları yapması halinde, Brüksel’in Ankara’ya pozitif davranmaktan başka çaresi kalmaz. Sair davranışlarsa, Ankara tarafından meşru olarak ipe un sermek şeklinde yorumlanır.

Güldener Sonumut’un yazısı