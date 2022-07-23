Gülay Erdemli: Peki iklim nereye gidiyor?

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre son 125 bin yılın en sıcak dönemini yaşıyoruz. Bunun arkasında yatan en önemli nedeni biliyoruz; fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonları… 2004 yılından bu yana sıcaklık, sel ve kuraklık dahil olmak üzere ‘aşırı’ hava olayları için 400’den fazla araştırma yapıldı. Her birinde iklim değişikliğinin bu ekstrem hava olaylarının nedeni olduğu ortaya çıktı. Nature dergisinde yeni yayınlanan bir araştırma ise Avrupa’daki sıcak hava dalgalarının ABD gibi diğer kuzey enlemlere göre üç-dört kat hızlı arttığını söylüyor. Bunu nedeni kuzey yarımkürede batıdan doğuya olan hava akımında değişiklik.

Peki iklim nereye gidiyor? Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen hedef, küresel sıcaklık artışlarını sanayi öncesi seviyelere göre 1.5 derecede sınırlamak. Bu hedefi gerçekleştirmek için sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar neredeyse yarıya inmesi, 2050 yılına kadar sıfırlanması gerekiyor. Birçok bilim insanı tüm bunların insanlığın şimdiye kadar yaşadığı en büyük zorluk olduğuna inanıyor.

Gülay Erdemli’nin yazısı