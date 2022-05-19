Gucci-Adidas’ın ‘güneş şemsiyesi’ Çin’de, satışa sunulmadan infial yarattı: Gerekçe ‘su geçirmesi’

İtalyan modaevi Gucci ve Alman spor eşya markası Adidas’ın ortak tasarladığı güneş şemsiyesi satışa sunulacağı Çin’de infial yarattı. İnfialin nedeni ‘yağmura karşı etkili olmaması.’

Fotoğraf: Gucci

Adidas’la ortak hazırlanan koleksiyonda yer alan şemsiye, 7 Haziran’da Çin’de satışa sunulacak. Öncesinde Gucci’nin internet sitesinden tanıtımı yapıldı ve ‘su geçirmez olmadığı, sadece güneşten korunmak ve şıklığı tamamlamak amacıyla tasarlandığı’ belirtildi.

Ancak bu, Çin’deki sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine engel olmadı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da, fiyatı 11 bin Çin yuan (25 bin 977 lira) olarak belirlenen şemsiye satışa çıkmadan gündeme oturdu.

”11 bin yuana satılan şemsiye su geçirmez değil” etiketiyle 140 milyon kişi yorum yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, ‘‘Çok iddialı ama kullanışsız bir moda tasarımı” yazarken bir diğeri, ”Ben yoksul kaldığım sürece böyle oyunlarla paramı alamayacaklar” sözleriyle tepki gösterdi. Bir başka kullanıcı, ”Lüks marka ürünlerine para verenler işe yarayıp yaramadığını düşünmüyor ki; umurlarında değil” yazdı.

Çin’in başkenti Pekin’de yayınlanan Caijing adlı dergiye konuşan Gucci’nin sözcüsü, ‘ürünün her zaman kullanılan şemsiyelerin yerini tutması için tasarlanmadığının’ bir kez daha altını çizdi.

Lüks markaların ürünlerinin satışı geçen yıl Çin’de yüzde 36 arttı. Araştırmacılar, ülkenin önümüzdeki üç yıl içinde lüks ürünler için en büyük pazar olabileceğini öngörüyor.