Grönland'ın buz tabakası rekor mayıs sıcaklarında 17 kat hızlı eridi

Dünyanın en büyük adası Grönland’da buz tabakası mayıstaki sıcak hava dalgasında ortalamanın 17 katı daha hızlı eridi.

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Küresel hava olaylarını izleyen World Weather Attribution (WWA), Grönland ve İzlanda’daki sıcak hava dalgasının etkilerini incelediği bir rapor yayınladı.

Buna göre Grönland’daki buz örtüsü mayısta normalden 17 kat daha hızlı eridi.

İzlanda’daki hava istasyonlarının yüzde 84’ünde mayısta rekor sıcaklıklar ölçüldü.

Sıcaklıklar 1991-2020 arasındaki mayıs ortalamasından 13 derece daha yüksekti ve 15 Mayıs’ta 26 dereceyi aştı. Raporda bu durum, Kuzey Atlantik ülkesi için ‘oldukça sıradışı’ diye nitelendirildi.

WWA, Grönland ve İzlanda gibi soğuk iklime göre inşa edilmiş bölgelerde bu tür sıcaklıkların altyapıya zarar verme riski taşıdığını vurguladı.

Ayrıca hızlı buz erimesinin sel, yol çökmesi ve altyapı tahribatı gibi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Raporda bu seviyede bir sıcak hava dalgasının ‘100 yılda bir görülebileceği’ne işaret edildi.

‘Uzak ve donmuş’ seyrek nüfuslu ülke

Dünyanın en büyük adası diye bilinen ve 2,16 milyon kilometrekare yüz ölçüme sahip Grönland, Arktik bölgesinde yer alıyor. Ada’da sıcaklık yazları ortalama 10, kışları eksi 10 derece.

En seyrek nüfuslu bölgelerden biri olan ‘uzak ve donmuş’ Ada’da, çoğunluğu yerli İnuit halkı olmak üzere yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.

Topraklarının yüzde 80’i buzullarla kaplı olduğundan nüfusun büyük çoğunluğu Ada’nın başkenti Nuuk civarındaki güneybatı kıyısında yaşıyor.