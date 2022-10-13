Grevdeki hekimlere ‘vatan haini’ diyen Kasap’a dokuz ay hapis cezası

14 Mart Tıp Bayramı’nda greve giden hekimler için, “Grevdekilerin hepsi vatan hainidir, acilen fişlenip meslekten men edilmelidir” diyen Esat Kasap dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da gıda sektöründeki bir firmanın işletme müdürü olan Kasap, bu sözleri 14 Mart’ta sosyal medya hesabındaki paylaşımında kullanmıştı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın davacı olduğu Kasap’a, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farkındalığına dayanarak alenen aşağılama’ suçunu işlediği kanaatiyle dokuz ay hapis cezası verildi.

Sanığın geleceğine etkisi ve basit yargılama usulü nedeniyle cezanın beş ay 18 güne indirilmesine hükmedildi.