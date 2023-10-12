Greta Thunberg’e polise mukavemetten ceza

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, polis emrine uymamaktan suçlu bulunarak para cezası ödemeye mahkum edildi.

Greta Thunberg. Fotoğraf: Arşiv

Reuters’ın aktardığına göre 24 Temmuz’da, Thunberg ve ‘Geleceği Geri Kazanın’ adlı çevre grubundan aktivistler, petrol kamyonlarının Malmö limanına girmeye çalışması üzerine yolu kapattılar. Aktivistler daha sonra polis tarafından bölgeden zorla uzaklaştırıldı.

Thunberg, polisin çağrısına rağmen bölgeden ayrılmadığı için mahkemeye çıktı. 20 yaşındaki aktivist 4 bin 500 İsveç kronu (11 bin 472 lira) para cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Thunberg “Bizi uzun vadede uçuruma sürüklemeye çalışan açgözlülüklerinden koruyacak hiçbir yasa yok. Biz gençler geleceğimizin elimizden alındığını görmek istemiyoruz” dedi.

Polis emrine uymamanı altı aya kadar hapis cezası var.