İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı.

Thunberg, grevi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz. Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor.”

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

İsrail, Greta’nın grev kararına resmi Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla yanıt verdi: “Hamas, masum İsraillileri KESEN roketleri için sürdürülebilir malzemeler kullanmıyor. Hamas katliamının kurbanları sizin arkadaşlarınız olabilirdi. Sesinizi yükseltin.”

.@GretaThunberg, Hamas doesn’t use sustainable materials for their rockets which have BUTCHERED innocent Israelis .



The victims of the Hamas massacre could have been your friends.



Speak up. https://t.co/giHNJxeF6N pic.twitter.com/Z4orsm2UjD — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 20, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından, İsrail ağır bir karşı saldırı başlatmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.