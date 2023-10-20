İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı.
Thunberg, grevi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz. Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor.”
İsrail, Greta’nın grev kararına resmi Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla yanıt verdi: “Hamas, masum İsraillileri KESEN roketleri için sürdürülebilir malzemeler kullanmıyor. Hamas katliamının kurbanları sizin arkadaşlarınız olabilirdi. Sesinizi yükseltin.”
Ne olmuştu?
Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından, İsrail ağır bir karşı saldırı başlatmıştı.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.