Greenpeace’den Kibele’ye oksijen maskesi

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace’in aktivistleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dikkat çeken eylemlerine bir yenisini ekleyerek İspanya’nın başkenti Madrid’deki meşhur Cibeles (Kibele) heykeline ‘maske taktı’.
Kibele’nin heykelinin bulunduğu çeşme Greenpeace tarafından özellikle seçildi.
Transparan bir kutu içinde yer alan ağaca bağlı oksijen maskesi ‘Toprak Ana‘ya bağlanarak şehirlerdeki yeşil alan ihtiyacına dikkat çekildi.
Greenpeace şehirlerin küresel kirlenmenin yüzde 70’inden sorumlu olduğunu belirterek belediye başkanlarına küresel ısınmaya karşı mücadelede yeşil alanları artırmak için harekete geçme çağrısında bulundu.
Örgütün verilerine göre Madrid’de kişi başına düşen yeşil alan, tavsiye edilen miktar 50 metrekarenin çok altında: Yalnızca 21 metrekare.
Ya İstanbul?
Hal böyleyken Greenpeace bir sonraki eylemi için İstanbul’u seçebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 tarihli verisine göre İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan 6,2 metrekare. Türkiye Ormancılar Derneği’nin 2017’deki açıklamasına göre ise bu rakam yeşil alan 1 metrekare! Son rakam 2019 tarihli bir çalışmadan: 8 metrekare. 30 ilçenin altısında ise 1 metrekarenin de altında!