Greenpeace Türkiye’den İstanbul’da ‘iklim buluşması’

Greenpeace İklim Buluşması, 11- 12 Kasım tarihlerinde İstanbul, Müze Gazhane’de düzenlenecek. Buluşmada sorunlar sıralanarak çözüm önerileri paylaşılacak.

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Mısır’da 6 Kasım’da başlayan COP 27 (27’nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı), hem Türkiye hem de dünya için tarihi bir dönemeç olarak değerlendiren Greenpeace, dünyanın iklim krizinin tehdidi altında olduğunu vurguluyor.

Greenpeace’in son araştırmasına göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dünyanın diğer yerlerinden iki kat daha hızlı ısınıyor. Türkiye’yse, bir Akdeniz Havzası ülkesi olduğu için daha büyük sorunların sınırında.

Türkiye’de iklim değişikliğini ve özellikle çevre felaketlerinin kamuoyuna ‘kader’ diye aktarıldığını vurgulayan Greenpeace, krize karşı harekete geçme hevesinin baltalandığını belirterek, şunları kaydetti: “Ancak biliyoruz ki somut verilere dayalı projeksiyon ve modellemelerle, iklim dostu politikalar ve iyi işletilmiş demokratik katılım süreçleriyle bu sorunu aşabiliriz.”

Greenpeace Akdeniz, COP 27 sırasında bu yanlışları Türkiye’nin gündemine taşımak, iklim kriziyle mücadeleyi öncelik haline getirmek ve çözüm yöntemlerini tartışmak için Greenpeace İklim Buluşması’nı düzenliyor.

Bu buluşmada öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

*Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için neler yapmalı?

*Kömürden çıkışın olmadığı bir senaryoda Türkiye’nin iklim mücadelesi ne kadar gerçekçi?

*COP 27’de bir araya gelen dünya liderleri ve karar vericilerin taahhütleri iklim kriziyle mücadelede neden yetersiz kalıyor?

*İklim hareketinin yeşil, adil bir dönüşüm için karar vericilerden ve politika yapıcılardan talepleri ne olmalı?

*Bu kararların alınmasını sağlamak için nasıl bir yol izlenmeli?

Greenpeace İklim Buluşması programının detayları.