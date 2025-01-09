Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.023,154 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.659,16 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.023,154 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.023,154 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.659,16 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.023,154 lira seviyesinde ilerliyor.
Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartları değiştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre devlet memurlarının 2025 yemek bedelleri belli oldu.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.023,154 liradan işlem görüyor.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirme fikrine yanıt verdi. Sheinbaum, “Kuzey Amerika’ya Meksika Amerika’sı diyelim” dedi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3628 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,5009 seviyesinden güne başladı.