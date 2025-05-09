Gram altın güne nasıl başladı – 9 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.130,43 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.323,54 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.130,43 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.130,43 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.323,54 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.130,43 lira seviyesinde ilerliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, listedeki kahve zinciri Espressolab firmasının kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 213 çalışan yedikleri tavuktan zehirlendi.
Çin’in topladığı Ay toprağı örnekleri Britanya’ya ulaştı. Bilim insanları, Dünya ve uydusunun erken dönemlerini inceleyecek.
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel ısınma 1,5 dereceyi aşarsa 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.