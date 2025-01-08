Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 3.011,774 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.649,49 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.011,774 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 3.011,774 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.649,49 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.011,774 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD’de Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’ta şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi.
Küba’da askeri malzeme deposu patladı. İlk belirlemelere göre 13 askerden haber alınamıyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 3.011,774 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3475 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,6311 seviyesinden güne başladı.
Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayınlandı.