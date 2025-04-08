Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.671,725 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.005,51 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.671,725 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.671,725 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.005,51 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.671,725 lira seviyesinde ilerliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) göre kentte perşembe, cuma ve cumartesi yağış bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam iki maçla başlıyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 9.553,24 puandan başladı.
Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Mart 2025’in Avrupa’da ‘en sıcak mart’ olarak kayda geçtiğini açıkladı.
Doğum yardımı başvuruları bugün itibarıyla e-Devlet’ten yapılabilecek.