Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.401,975 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.334,23 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.401,975 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.401,975 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.334,23 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.401,975 lira seviyesinde ilerliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Akdeniz ve Güneydoğu’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyüme beklediğini açıkladı. Banka daha önceki tahmininde Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini belirtmişti.
Fenerbahçe Olympiakos deplasmanından mağlup ama umutlu dönüyor.
Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.
İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”