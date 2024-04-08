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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.401,975 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Spot altın ons başına 2.334,23 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.401,975 lira seviyesinde ilerliyor.

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