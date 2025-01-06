Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.995,796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.634,28 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.995,796 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.995,796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.634,28 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.995,796 lira seviyesinde ilerliyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, siyasetçiye yakın bir kaynağa göre istifaya hazırlanıyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.995,796 liradan işlem görüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Güney Kore’nin başkenti Seul’a ziyareti sırasında Kuzey Kore tarafından balistik füze fırlatıldı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 35,3601 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 36,4802 seviyesinden güne başladı.
Üç ilde yağış bekleniyor.