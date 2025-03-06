Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Mart 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.422,267 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.921,74 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.422,267 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.422,267 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.921,74 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.422,267 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.658,93 puandan başladı.
21-22 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Los Angeles’taki göçmen protestoları nedeniyle Kaliforniya eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi planlıyor.
ABD’nin kenti New York’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek protestolarında 65 kişi gözaltına alındı.
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan kaza bir kez daha havuzların elektrik tesisatının çok riskli olabileceğini gösterdi.