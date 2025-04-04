Gram altın güne nasıl başladı? – 4 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.799,271 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.102,94 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.799,271 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.799,271 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.102,94 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.799,271 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 9.496,81 puandan başladı.
Londra merkezli HSBC, 2025 ve 2026’ya ilişkin altın tahminlerini yükseltti.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Zavallı bir rakibim var” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve Türkiye’ye de uygulanacak gümrük vergileri hakkında şöyle konuştu: “ABD’nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar ‘kötünün iyisi’ olarak değerlendiriyoruz.”
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.799,271 liradan işlem görüyor.