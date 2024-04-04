Gram altın güne nasıl başladı? – 4 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 2.359 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.296,27 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.359,389 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Sivas’ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fazla kilolu ve obeziteli çocukların solunum yolları daha kolay kapanıyor. Sık sık uyanıyorlar.
Kanada’nın Vancouver kentinde bir araç sokak festivali esnasında kalabalığa daldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
Yeni bir araştırmaya göre dişi bonobolar, vahşi doğadaki erkek bonobolara karşı güçlerini birleştirerek mücadele ediyor.
Şu cümlesini okuyunca Ursula K. Le Guin’e bir kere daha ve daha çok saygı duydum: “Virgüllere milletvekillerine duyduğumdan çok daha fazla saygı duyuyorum.”