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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 3.222,781 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.795,21 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.222,781 lira seviyesinde ilerliyor.

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