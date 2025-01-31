Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 3.222,781 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.795,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.222,781 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 3.222,781 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.795,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.222,781 lira seviyesinde ilerliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan şüpheliler M.S. ve H.A’nın Gürcistan’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.
Trendyol Süper Lig’de 35’inci hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak.
112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin tutuklanan iki çocuğun hakimlik ifadelerine ulaşıldı.