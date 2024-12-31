Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Aralık 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.958,795 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.604,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.958,795 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.958,795 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.604,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.958,795 lira seviyesinde ilerliyor.
Altın fiyatları satışlar nedeniyle üç haftanın en düşük seviyesine indi.
Ons altın bugün 2.972,4 dolara kadar geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump, bir muhabirin piyasalarla ilgili sorusuna ‘aptalca’ dedi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Polat’ın avukatı Erkam Erdem X hesabından “Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor” dedi. Ne olmuştu? İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren […]
Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’ye yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.