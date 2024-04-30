Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.420,473 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.319,43 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.420,473 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.420,473 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.319,43 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.420,473 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselerek 10.994,23 puandan başladı.
Günde en az sekiz kez elektronik sigara kullandığını söyleyen 13-17 yaş grubundakilerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulundu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak.
Tavuk eti ihracatı aylık bazda azami 10 bin ton, toplamdaysa bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurdu.