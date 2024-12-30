Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Aralık 2024

Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı. Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmadı. Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler […]