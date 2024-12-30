Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Aralık 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.976,935 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.623,69 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.976,935 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.976,935 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.623,69 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.976,935 lira seviyesinde ilerliyor.
Gümüşhane Hacıemin 3 Tüneli-Trabzon istikametinde heyelan meydana geldi. Yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı. Hacıemin 3 Tüneli’nin Trabzon istikameti çıkışında dev kayaların düşmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda can ya da mal kaybı olmadı. Heyelan nedeniyle yol iki taraflı kapatılırken trafik akışı da geçici olarak Trabzon-Bayburt-Erzurum istikameti çevre yolu tüneller istikametine yönlendirildi. Şehir geçişleri Hacıemin 3 Tüneli servis yolundan, şehirler […]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta yurt genelinde sağanak yağış, kuzey kesimlerdeyse kar bekliyor.
Erkam Erdem, Mahir Polat için bir an önce tahliye istedi: “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor.”
Demokrasi yanlısı protestolar, son dönemdeki Amerikan hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara karşı düzenleniyor.
Uzmanlar, Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Siku adlı kutup ayısının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine test yaptı. Sonuçlarda kutup ayısının insan saçı kepeğine alerjisi olduğu ortaya çıktı.