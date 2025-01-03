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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 3.025,506 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.657,90 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.025,506 lira seviyesinde ilerliyor.

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