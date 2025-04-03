Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.814,992 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.130,02 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.814,992 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.814,992 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.130,02 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.814,992 lira seviyesinde ilerliyor.
Boykot soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 10’u gözaltına alındı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin ‘korkunç’ olduğunu ve ek önlemler hazırladıklarını söyledi.
Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon aylık yüzde 3,91 artarken, yıllık yüzde 75,20 oldu.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.814,992 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 37,9252 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 41,5888 seviyesinden güne başladı.