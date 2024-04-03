Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.350,914 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.284,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.350,914 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyona tepki CHP’den ilk tepki geldi: “İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor.”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 47’si gözaltına alındı.
1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’deki bazı raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak.
Ankara Kızılay’da “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla bir araya gelen üniversitelilerin yürüyüşüne polis müdahale etti. BirGün Muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 22 kişi gözaltına alındı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangını soruşturmasında tutuklanan itfaiye personeli İrfan Acar tahliye edildi.