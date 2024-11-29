Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 2.972,214 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.665,32 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.972,214 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 2.972,214 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.665,32 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.972,214 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Los Angeles’taki göçmen protestoları nedeniyle California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi planlıyor.
ABD’nin kenti New York’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek protestolarında 65 kişi gözaltına alındı.
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan kaza bir kez daha havuzların elektrik tesisatının çok riskli olabileceğini gösterdi.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.206,58 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,1907 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,8086 seviyesinden güne başladı.