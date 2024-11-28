Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.933,223 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.631,98 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.933,223 lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER

ÇHD: İsrail'e silah malzemesi taşıyan Vela gemisine Mersin'de el konulmalı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İsrail’e silah malzemesi taşıyan Vela adlı gemi için şikayet dilekçesi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Soykırımcı İsrail’in silah üretiminde kullandığı 15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!”