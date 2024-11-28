Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Kasım 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.933,223 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.631,98 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.933,223 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.933,223 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.631,98 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.933,223 lira seviyesinde ilerliyor.
İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk var.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İsrail’e silah malzemesi taşıyan Vela adlı gemi için şikayet dilekçesi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Soykırımcı İsrail’in silah üretiminde kullandığı 15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!”
Türkiye genelinde dün sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. En yüksek hava sıcaklığı 42,8 dereceyle Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde ölçüldü.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.190,47 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,2887 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,8541 seviyesinden güne başladı.